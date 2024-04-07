Bursaspor küme düştü

Erkavim Yıldırım
Bursaspor küme düştü
Sahasında 1461 Trabzon'a kaybeden Bursaspor 3. Lig'e düştü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya geldi.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1461 Trabzon FK sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bursaspor 9. dakikada Çağatay Yılmaz'ın penaltıdan attığı gol ile maçta perdeyi açarken 1461 Trabzon, 45. dakikada İlhan Depe ile skoru eşitledi. Uzun süren sessizliğin ardından Trabzon ekibi 90. dakikada Atabey Çiçek'in attığı gol 3 puanı cebine koydu.

Bu sonucun ardından bitime 4 hafta kala sadece 20 puanı bulunan Bursaspor 3. Lig’e düştü.

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