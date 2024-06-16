Bursaspor sonunda başardı

Bir dönemin korkulan takımı olan ve Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan 6 kulüpten birisi olan Bursaspor 3. Lig’e kadar düştü.

Maddi sorunlar ve istikrarsızlık nedeniyle belini bir türlü doğrultamayan yeşil-beyazlılarda sonunda yüzleri güldürecek bir gelişme yaşandı.

Bir süredir borçlarını ödemek ve transfer tahtasını açmak için ‘Yanındayım’ kampanyası yürüten Bursaspor sonunda istediğini aldı.

Şehrin önemli insanlarından ve siyasilerden gelen destekler sonucunda milyonlarca lira kaynak bulan Bursaspor transfer tahtasını açmayı başardı.

Bursaspor’un yeni başkanı Enes Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamayla taraftarlara müjdeyi verdi.

Bu süreçte yardımı olan herkese teşekkür eden Çelik taraftarlardan yeni sezon için rekor sayıda kombine ve forma satışı beklediğini de ekledi.

İşte Enes Çelik’in açıklaması: