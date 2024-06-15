Bursaspor sonunda kurtuluyor

Son yıllarda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle TFF 3. Lig’e kadar düşen Bursaspor’da ayağa kalkma çabaları sürüyor.

Enes Çelik başkanlığında yeni bir yönetimle yoluna devam eden Bursaspor’da ana gündem maddi sıkıntılar.

Sorunları ortadan kaldırmak için şehirden yardım talep eden Bursaspor başlattığı "Yanındayım" kampanyası ile az da olsa bir nefes aldı.

Kısa sürede 50 milyon TL’yi aşan bir para toplayan Bursaspor yönetimi transfer tahtasını açmak için harekete geçti.

Alacaklılarına ödemelerini yapan yeşil-beyazlılar bu doğrultuda TFF ve UEFA’dan gelecek olan müjdeli haberi beklemeye başladı.