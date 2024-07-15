Bursaspor Süper Lig takımlarını geçti

SMBG SPORTS’un derlediği bilgilere göre, Bursaspor 18 günlük süreçte 11 bin 649 kombine bilet sattı.

Yeşil-beyazlı kulübü, Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor 8 bin 751 kombine bilet satışıyla takip ederken, Konyaspor 6 bin 743, Trabzonspor 6 bin 925, Samsunspor 3 bin 929, Kayserispor 3 bin 372, Antalyaspor 3 bin 223, Gaziantep FK bin 825, Başakşehir ise 801 kombine bilet satabildi.

Başkan Enes Çelik, Bursaspor’u bir an önce üst liglere çıkarmak istediklerini belirterek, yeşil-beyazlı taraftardan en az 20 bin kombine bilet satın almalarını istemişti.

Ayrıca, iç saha maçlarını 30 bin taraftar ortalamasıyla oynayıp, evlerindeki 15 maçın tamamını kazanmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Kale arkası kombine biletleri bin 250 TL, doğu alt ve üst tribün biletleri 2 bin 400 TL, batı alt ve üst tribün biletleri ise 7 bin 750 TL’den satılıyor.

İŞTE KULÜPLERİN KOMBİNE SATIŞLARI

Bursaspor: 11.649

Adana Demir: 8.751

Konyaspor: 6.743

Trabzonspor: 6.925

Samsunspor: 3.929

Kayserispor: 3.372

Antalyaspor: 3.223

Gaziantep FK: 1.825

Amedspor: 1.037

Başakşehir FK: 801

Kocaelispor: 768

Pendikspor: 492

Çorum FK: 352

Gençlerbirliği: 315