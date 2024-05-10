Bursaspor Vanspor maçı hakkında karar çıktı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta, Bursaspor ile oynanan son hafta maçından çekilme kararı alan AcnTurk Sigorta Vanspor FK, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

PFDK, Vanspor FK'nin maçı 3-0 hükmen kaybettiğine ve takımın 3 puanının silindiğine karar verdi.

Ayrıca, TFF PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin lira para cezası uyguladı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ise 45 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Bu kararlarla birlikte, sezonu 78 puanla ikinci sırada bitiren Vanspor FK'nin puanı 75'e düşürüldü, ancak lig sıralamasındaki pozisyonu değişmedi.

Ne olmuştu?

Bursaspor, TFF 2. Lig’in son maçında rakibi Vanspor FK’nın 22. dakikada sahadan çekilmesinden dolayı hükmen 3-0 galip ilan edildi.

Bu sonuçla Bursaspor ligi 23 puanla 18. sırada tamamladı. 3 puanı silinen Van Spor FK ise 75 puanla ikinci sırada yer aldı.