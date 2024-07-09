Bursaspor veda etti

TFF 3. Lig ekibi Bursaspor, yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa ekibinde ayrılık yaşandı.

Futbolcular Berat Altındiş ve Çağatay Yılmaz, Bursaspor'dan ayrıldı.

VEDA EDİLDİ

Bursaspor, bu futbolcular için veda mesajı paylaştı.

Kulüpten yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Altyapımızdan yetişip A Takımımıza önemli katkılar sağlayan Berat Altındiş ve Çağatay Yılmaz’a, bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni takımlarında başarılar dileriz.”