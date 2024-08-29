Bursaspor yıktı geçti

Önümüzdeki hafta başlayacak olan TFF 3. Lig öncesi Bursaspor hazırlık maçında Balıkesirspor ile karşı karşıya geldi.
Balıkesir Atatürk Stadyumu’da oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı.
Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 19’da Sedat Cengiz, 60’ta Ahmet İlhan Özek ve 88'de Yiğitali Bayrak kaydetti.
Bursaspor: Anıl Atağ, Eren Tunalı, Mehmet Yiğit, Tahacan Velioğlu, Abdullah Tazgel, Musa Çağıran(81'Mustafa Genç), Yiğitali Bayrak, Sedat Cengiz(70' Barış Dalkıran), Ahmet İlhan Özek(77' Hamza Gür), İlhan Tepe(79' Bora Yılmaz), Mücahit Can Akçay(57' Muhammet Demir)
Yedekler: Zekeriya Topayan, Berkay Kartal, Furkan Emre Ünver, Furkan Saki, Bilal Güney Hamza Baran Arıkan, Kerem Kök, Recep İnanç, Barış Dalkıran, Bora Yılmaz, Hamza Gür, Mustafa Genç, Muhammet Demir