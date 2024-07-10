Bursaspor'da deprem. Yarısı gitti

Maddi zorluklar içindeki Bursaspor'un Soğanlı Mahallesi'ndeki icralık benzin istasyonu, ikinci defa açık artırmaya sunuldu.

Bursa 3. İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılan ve 3338 ada 3 parsel üzerinde yer alan istasyon, tek bir teklif alarak satıldı.

Bir bilirkişi tarafından 140 milyon TL olarak belirlenen değer üzerinden, benzinlik 70 milyon 240 bin TL'ye satışa çıktı.

Açık artırmayı, Ettat Et Ürünleri İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. adına katılan Harun Yıldırım kazandı.

Bursaspor'a ait diğer ticari alanlar ise yakın zamanda yapılacak olan ihalelerle satışa çıkacak.