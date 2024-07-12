Bursaspor'un derdine deva olacak para

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Bursaspor'un derdine deva olacak para

Bursaspor'un 'Yanındayım' kampanyasına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den 500 bin TL'lik bağış geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor’un ’Yanındayım’ kampanyasına 500 bin TL bağışta bulundu.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, kulübümüzün birçok meselesinde olduğu gibi, nakdi olarak da 500.000 TL ile Yanındayım kampanyamıza destek olmuştur. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

DERDİNE DEVA OLDU
Bursaspor taraftarı, zor günler geçiren kulübe yapılan yardımdan dolayı Mustafa Bozbey'e teşekkür mesajları yağdırdı.

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