Bursaspor'un derdine deva olacak para

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursaspor’un ’Yanındayım’ kampanyasına 500 bin TL bağışta bulundu.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, kulübümüzün birçok meselesinde olduğu gibi, nakdi olarak da 500.000 TL ile Yanındayım kampanyamıza destek olmuştur. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

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Bursaspor taraftarı, zor günler geçiren kulübe yapılan yardımdan dolayı Mustafa Bozbey'e teşekkür mesajları yağdırdı.