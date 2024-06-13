Bursaspor'un işi iyice zorlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 3. Lig kura çekimini gerçekleştirdi.

Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp Merkezi'nde yapılan kura çekiminde geçen senelere göre bir farklılık yaşandı.

Önceki senelerde ligdeki grupları bölgelere ayıran TFF bu sefer ülke genelinde 4 gruba ayırdı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan 5 takımdan biri olan ve bu sezon 3. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor 1. Grup'ta yer aldı.

Karşıyaka gibi zorlu rakiplerin bulunduğu grup hakkında Bursaspor,2un zorlu bir kura çektiği yorumları yapıldı.

İşte Bursaspor’un gruptaki rakipleri;