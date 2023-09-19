Bursaspor'un toplam değeri 2 milyon 50 bin Euro

Transfer döneminin sona ermesinin ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta takımların kadro değerleri de belli oldu.

Bursaspor'un toplam değeri 2 milyon 50 bin Euro

Transfermarkt değerlerine göre Bursaspor, en değerli takımlar sıralamasında 9. basamakta yer aldı.

Transfer yasağı nedeniyle bu dönem de kadrosuna takviye yapamayan, üstelik Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez ve Enver Cenk Şahin gibi tecrübeli isimleri takımda tutamayan Bursaspor'un değeri 2 milyon 50 bin euro oldu.

EN DEĞERLİSİ TRABZON

Beyaz Grup’ta en değerli takım 4 milyon 75 bin euro değeriyle 1461 Trabzon FK oldu.

Trabzon temsilcisini 3 milyon 40 bin euro değeriyle Esenler Erokspor, 2 milyon 910 bin euro değeriyle Vanspor FK, 2 milyon 810 bin euro değeriyle Ankaraspor ve 2 milyon 800 bin euro değeriyle Bucaspor 1928 takip etti.

EN GENÇ TAKIM BURSASPOR

Ayrıca Bursaspor, Türkiye’deki profesyonel takımlar içerisinde 19,6 yaş ortalamasıyla profesyonel liglerin en genç takımı oldu.

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Siirt’te otomobil takla attı: 4 yaralı Güncel
Siirt’te otomobil takla attı: 4 yaralı
Adım atmamak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Adım atmamak deyiminin anlamı nedir?
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı Güncel
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
Sinan Akçıl’a ölüm tehdidi! Nedeni ise akıl alır gibi değil Magazin
Sinan Akçıl’a ölüm tehdidi! Nedeni ise akıl alır gibi değil
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği. Dumanlar tramvay seferlerini iptal ettirdi Güncel
İstiklal Caddesi’nde yangın paniği. Dumanlar tramvay seferlerini iptal ettirdi
MİT PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi Güncel
MİT PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi