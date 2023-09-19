Bursaspor'un toplam değeri 2 milyon 50 bin Euro

Transfermarkt değerlerine göre Bursaspor, en değerli takımlar sıralamasında 9. basamakta yer aldı.

Transfer yasağı nedeniyle bu dönem de kadrosuna takviye yapamayan, üstelik Hasan Ayaroğlu, Kubilay Sönmez ve Enver Cenk Şahin gibi tecrübeli isimleri takımda tutamayan Bursaspor'un değeri 2 milyon 50 bin euro oldu.

EN DEĞERLİSİ TRABZON

Beyaz Grup’ta en değerli takım 4 milyon 75 bin euro değeriyle 1461 Trabzon FK oldu.

Trabzon temsilcisini 3 milyon 40 bin euro değeriyle Esenler Erokspor, 2 milyon 910 bin euro değeriyle Vanspor FK, 2 milyon 810 bin euro değeriyle Ankaraspor ve 2 milyon 800 bin euro değeriyle Bucaspor 1928 takip etti.

EN GENÇ TAKIM BURSASPOR

Ayrıca Bursaspor, Türkiye’deki profesyonel takımlar içerisinde 19,6 yaş ortalamasıyla profesyonel liglerin en genç takımı oldu.