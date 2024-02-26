Burun estetiği öncesi ve sonrasını paylaştı. Kişideki değişim görenleri şok etti

Burun estetiğindeki teknolojinin son derece hızlı geliştiği biliniyor. Bu estetik ameliyatların sonrasında görülen değişimler şok etmeye devam ediyor.

Sosyal medyada yapılan bir burun estetiği paylaşımı görenleri şaşırttı.

Vatandaş videoda, “arkadaşlar bu ameliyattan önceki halim” dediği görüldü.

Ameliyattan sonraki görüntüsü de paylaşan kişinin değişimi görenleri şok etti.

Sosyal medyada bir kullanıcının yaptığı yorumda, “Diksiyonu bile düzelmiş maşallah” sözlerini kullanması dikkatlerden kaçmadı.

ESTETİK BURUN AMELİYATI NEDİR?

Estetik burun ameliyatı (rinoplasti) burun şeklini değiştirmek için kıkırdak ve kemikler üzerinde yapılan bir işlemdir.

Burun görünümünü iyileştirmek için bazı durumlarda kemik ve kıkırdak çıkarılır, bazı durumlarda ise eksik olan yerlere eklenir veya şekilleri değiştirilir.

Rinoplasti veya estetik burun ameliyatı, estetik cerrahide en zor ve en çok bilinmeyen ameliyatlardan biridir.