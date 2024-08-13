Buse Naz Çakıroğlu'nun aşkı bakın kim çıktı. Fotoğraf paylaştı. Paris'te aşk başkadır

Paris Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun paylaşına bir fotoğrafı, "Yeni bir aşk ortaya çıktı" şeklinde yaşandı.

Buse Naz Çakıroğlu ile Paris'te Eyfel Kulesi önünde yanak yanağa fotoğrafını paylaşan kişinin son Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kadar çıkan başpehlivan Mustafa Taş olduğu ortaya çıktı.

Taş, 2022 Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanmıştı.

Buse Naz Çakıroğlu, 2020'deki Tokyo Olimpiyatları'nda da gümüş madalya almıştı.

Buse Naz Çakıroğlu ile birlikte Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünden fotoğraf paylaşan Baş, "Güzelim" diye de not düştü.

Bu fotoğraf, ikili arasında aşk başladığı yorumlarını da beraberinde getirdi.