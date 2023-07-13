Buse Terim tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

Teknik direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim, sosyal medyanın en dikkat çekici isimleri arasında yer alıyor.

Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim ilginç kombinlerle sık sık gündeme geliyor.

"KALEM KUTUSU GİYMİŞ"

Geçtiğimiz aylarda balon detaylı ayakkabılarıyla alay konusu olan fenomen, bu kez de fermuar detaylı mini bir elbise giydi. Buse Terim'in tarzı yine rüküş bulundu. Ünlü bir markanın reklamını yapan Buse Terim'in kocaman fermuar detaylı elbisesini görenler "Yine olmamış", "Kalem kutusu giymiş" yorumlarında bulundu.

2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile dünyaevine giren Buse Terim; 2016 yılında ilk kızı Nil'i, 2018'de de ikinci kızı Naz'ı kucağına almanın sevincini yaşamıştı.



