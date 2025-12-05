Teknik Direktör Fatih Terim ile Fulya Terim’in küçük kızı Buse Terim, 2014’te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile muhteşem bir düğünle evlenmişti. Çift, 2016’da Nil’i, 2018’de ise Naz’ı kucağına almıştı.

10 yıllık evliliklerinin son aylarında birbirlerini sosyal medyadan takipten çıkmış, ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Bir süre barışma çabası gösterdiler ancak sonuç değişmedi. Anlaşmalı olarak tek celsede boşandılar. Buse Terim, boşanmanın ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"'Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için."

35 yaşındaki Buse Terim, boşanmanın ardından kalbi boş kalmadı; Instagram’da gizemli sevgilisiyle el ele fotoğraf paylaşarak yeni aşkını resmen duyurdu. Sevgilisinin adını ve hesabını hâlâ etiketlememesi ise merakı daha da artırdı.

BUSE TERİM KİMDİR?

Buse Terim, Türk moda ve lifestyle dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınan bir influencer, moda danışmanı ve girişimcidir.

21 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Buse Terim, ünlü teknik direktör Fatih Terim ile eşi Fulya Terim’in küçük kızıdır. Kendisinden 4 yaş büyük ablası Merve Terim ile birlikte büyüyen Buse, Aslan burcudur.

Eğitimine İstanbul’da başlayan Buse Terim, Yüzyıl Işıl Koleji’nden 2007 yılında mezun oldu. Ardından moda tutkusunu profesyonelleştirmek için New York Fashion Institute of Technology’de (FIT) Moda Pazarlama ve Yöneticiliği bölümünü 2011’de tamamladı.

Bu dönemde Dolce & Gabbana, Burberry, Ralph Lauren ve Elle Dergisi gibi prestijli markalarda staj yaparak uluslararası deneyim kazandı.

Mezuniyetinin ardından İstanbul’a dönen Buse Terim, üniversite yıllarında başladığı moda bloggerlığını hızla büyüterek kariyerinin temelini attı. Paris, Milano ve New York gibi moda başkentlerindeki haftalara düzenli katılarak trendleri takip etti ve analizlerini paylaştı.

Kendisine ait buseterim.com.tr portalını kurarak kadın, moda ve yaşam tarzı üzerine içerikler üretmeye başladı. Ayrıca BT Moda İletişim Ajansı’nın kurucusu olarak markalarla iş birlikleri yapıyor, "Buse on the Go" moda uygulamasını geliştirdi ve YouTube’da kendi TV şovunu çekiyor.

Sosyal medyada büyük bir etkiye sahip olan Terim, Instagram’da 2 milyondan fazla takipçiye ulaşmış durumda.

Gazete ve dergilerde konuk yazarlık yaparak moda ipuçları, stil analizleri ve ünlülerin gardıroplarını inceliyor.

2015’te Defacto’nun stil danışmanlığını üstlenerek markaya yenilikçi bir soluk getirdi.

Buse Terim, 16 Mayıs 2014’te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlendi; ancak Soma maden faciası nedeniyle düğünleri 6 Haziran’a ertelendi. Çiftin Nil (2016 doğumlu) ve Naz (2018 doğumlu) adında iki kızları oldu.

Evlilikleri 10 yıl sürdü ve Mart 2024’te tek celsede anlaşmalı boşanmayla sona erdi. Boşanma sonrası Buse Terim, kızlarıyla birlikte yaşamaya devam ediyor ve sosyal medyada annelik, seyahat, sinema ile dünya mutfakları gibi ilgi alanlarını paylaşıyor.

Buse Terim, kendini sürekli geliştiren, öğrenmeye açık bir profil çiziyor. Moda sektöründe yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çekerken, aile bağlarına ve kızlarına olan bağlılığıyla da magazin gündeminde yer alıyor.