Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2025 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 331 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 21,4 milyar TL ve bütçe açığı 309,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 222,2 milyar TL, bütçe gelirleri 9 trilyon 4,9 milyar TL ve bütçe açığı 1 trilyon 217,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi Ağustos'ta 96,7 milyar TL fazla vermişti. İlk 8 aydaki açık ise 907,6 milyar TL olarak kaydedilmişti.

ASLAN PAYI FAİZE GİTTİ

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Eylül ayında 1 trilyon 331 milyar 1 milyon TL gider gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında ise 932 milyar 68 milyon TL harcama yapıldı. Eylül ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,8 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 8,4 iken 2025 yılında yüzde 9 oldu.

Bütçe giderlerinde aslan payı faiz giderlerinde oldu. Faiz giderlerine geçen yıla kıyasla yüzde 59,2 artışla 236 milyar 621 milyon lira ödendi. Faiz giderlerinin bütçeye oranı ise bu yılın Eylül ayında yüzde 12,1 oldu.

VERGİ GELİRLERİ BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Eylül ayı itibarıyla 1 trilyon 21 milyar 358 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 881 milyar 810 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 112 milyar 426 milyon TL oldu.

2024 yılı Eylül ayında bütçe gelirleri 831 milyar 603 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 22,8 oranında artarak 1 trilyon 21 milyar 358 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Eylül ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 9,9 iken 2025 yılında yüzde 8 oldu.

2025 yılı Eylül ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,4 oranında artarak 881 milyar 810 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 9,9 iken 2025 yılında yüzde 7,9 olmuştur