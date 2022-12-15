Bütçe kasımda 108.3 milyar lira fazla verdi. 24.4 milyar faize gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kasım ayı merkezi bütçe verilerini açıkladı. Bütçe, kasımda 108.3 milyar lira fazla verdi. Merkezi yönetim bütçesi Ekim'de 83,3 milyar TL ile yılın en yüksek açığını vermişti. Ocak-Kasım döneminde bütçe açığı 20,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın 11 aylık döneminde faiz dışı fazla 272,2 milyar TL oldu.

FAİZE 24,4 MİLYAR TL GİTTİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri kasım ayı itibarıyla 347,7 milyar TL olarak gerçekleşirken vergi gelirleri 312,1 milyar TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 29,4 milyar TL oldu.

Merkezi yönetim bütçe giderleri kasım ayı itibarıyla 239,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 24 ,4 milyar TL, faiz hariç harcamalar ise 215,2 milyar TL olarak gerçekleşti

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Kasım ayında 31 milyar 999 milyon TL fazla vermiş iken 2022 yılı Kasım ayında 108 milyar 305 milyon TL fazla vermiştir.

2021 yılı Kasım ayında 47 milyar 318 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Kasım ayında 132 milyar 708 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Kasım ayı itibarıyla 239 milyar 429 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 24 milyar 403 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 215 milyar 26 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 2 trilyon 831 milyar 472 milyon TL ödenekten Kasım ayında 239 milyar 429 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 135 milyar 757 milyon TL harcama yapılmıştır.

Kasım ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,4 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,1 iken 2022 yılında yüzde 8,5 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,5 oranında artarak 215 milyar 26 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,3 iken 2022 yılında yüzde 8,6 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Kasım ayı itibarıyla 347 milyar 734 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 312 milyar 1 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 29 milyar 401 milyon TL olmuştur.

2021 yılı Kasım ayında bütçe gelirleri 167 milyar 756 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 107,3 oranında artarak 347 milyar 734 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Kasım ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 15,2 iken 2022 yılında yüzde 13,6 olmuştur.

2022 yılı Kasım ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 109,6 oranında artarak 312 milyar 1 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 16,1 iken 2022 yılında yüzde 14,3 olmuştur."