Bütçesi, ihalesi ve kamulaştırması olmayan proje: Temelini Bakan Karaismailoğlu atacak

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez, AKP’nin Trabzon’dan milletvekili adayı gösterdiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 1 Mayıs’ta temelini atacağı ‘Trabzon Güney Çevre Yolu’ projesinin ihalesinin olmadığını iddia etti.

Suiçmez, söz konusu projenin yatırım programında yer almadığını, bütçesinin ve ihalesinin olmadığını vurguladı.

Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan’a konuşan Suiçmez, “Projenin yatırım programına alınmadığını, bütçesinin ayrılmadığını ve ihaleye çıkarılmadığını gördük. Üstelik alanın bir yurttaşa ait arazi olduğunu ve henüz kamulaştırılmadığını öğrendik. Tam bir Temel fıkrası gibi” dedi.

Suiçmez, Bakanın Karaismailoğlu’nun yapacağı temel atma töreni öncesi, diğer CHP milletvekili adayları ile kendi aralarında temel atma töreni de gerçekleştirdi.

Suiçmez, törene ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bizler de Karadeniz mizacı içerisinde, bizim temel atma törenimizle sayın Bakan’ın temel atma töreni arasında hiç fark yoktur diyerek böyle bir eyleme girdik.”