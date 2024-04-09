Bütün belediyelere eşit yaklaşacakmış... İnanalım mı?

Recep T. Erdoğan sonunu görüyor muhakkak. 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Seçimi’nde sonunu görmeseydi, yenilginin ardından hemen Ankara’ya geçip Saray’dan halka mutedil konuşmazdı. Bu hitabı, seçim öncesi konuşmalarıyla tezat. Seçim sonuçları belli olunca İstanbul’dan Ankara’ya uçup ne demişti:

“Milletin kararını hiçbir baskıyla, dayatmayla, yönlendirmeyle karşılaşmadan sandıkta göstermesi demokrasimiz için büyük bir kazançtır. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır.

31 Mart mahallî idareler seçimlerinde de Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Bu seçimin galibi demokrasimizdir.

14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra ne yazık ki yerel seçim imtihanımızda umduğumuz neticeyi alamadık. Bu seçim sınavına da yoğun bir şekilde hazırlandık.

Biz de son iki aylık dönemde şahsım, 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptık. Halkımla bütünleştim. Her olanda bir hayır vardır, öyle diyor büyüklerimiz.

Biz de hükûmet olarak şimdiye kadar yaptığımız gibi tüm belediyeleri, şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz.”

“Cumhurbaşkanı” (“Halkın başkanı” sıfatını taşıyan Zat-ı Muhterem, “52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptık. Halkımla bütünleştim.” diyor.

Halkla nasıl bütünleşme bu?! Halkın cumhurbaşkanı ama, sadece bir kesimin propagandasını yapmadı mı?! “Bize oy vermezseniz hizmet yok.” demedi mi?!

Seçim öncesi neticeyi görmüş olmalı ki, cemaat/tarikatlar içinde ayrı yeri olan İsmailağa Cemaati’nin liderini ziyaret etti. Cemaat X hesaplarından: “Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû), kendisini ziyaret eden Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhterem Murat Kurum Beyefendi’ye hayır duâda bulundular.” açıklamasında bulundu.

Burada “hayır dua”nın manası derindir. Kimden hayır dua alınıyor? Din bağlantılı bir cemaat liderinden.

Seçim öncesi ziyaret ilk değil. Daha önceki seçimlerde de ziyaret etmiş. Netice lehlerine çıkınca, herhâlde, “başarı”yı Şeyh Efendi’nin hayır duasına yordular, bir daha ziyaret ettiler.

İsmailağa’nın şeyhi nasıl dua etti? “Seçimden muzaffer çıkın. Allah yolunda attığınız her adım için duacıyız.” mı dedi? Bilmiyoruz.

31 Mart 2024 seçimlerinde dua tutmadı. Ne olacak şimdi?!

Sadece, Reis Bey’in ziyaret ettiği Şeyh Efendi niyazda bulunmadı... Yakın zamanda İsmailağa Cemaati’nden def edilen “Cübbeli” namıyla maruf zat daha ileri gitti. “Ak Parti’ye oy vermezseniz, zinhar günaha girersiniz.” demeye gelen sözler etti.

Cübbeli’nin, dine de akla da ziyan o sözlerini vermiştim.

(Ara not: Cemaatin açıklamasına bakarak “ihraç edildi” desem, ifade hafif kalırdı. “def edildi”, “kovuldu”, “çıkarıldı”, “ihraç edildi” sözleri arasındaki nüansları bilmeliyiz, kelimeleri yerli yerince kullanmalıyız.)

Reis Bey’in şu sözünü senet kabul edebilir miyiz: “Biz de hükûmet olarak şimdiye kadar yaptığımız gibi tüm belediyeleri, şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz.”

Hâlbuki Ak Parti ve Saray’ı destekleyen partilerin seçildiği belediyeler dışındakilere her türlü zorluk çıkarıldı.

En bariz örneği İstanbul... Cumhurbaşkanı’nın imzalaması gereken hemen hiçbir proje destek görmedi. CHP’den belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bu karşı tavrı sık dile getirmiştir.

Cumhurbaşkanı bütün belediyelere eşit yaklaşacak, halkın faydasına olan projeleri destekleyecek mi?

Göreceğiz.