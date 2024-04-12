Bütün bu kadar yiyeceğin fiyatı 384 TL. Bilin bakalım burası neresi?

Türkiye’de artan enflasyonla beraber “yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” sözünün gerçekleştiği dönemleri yaşıyoruz.

Artan gıda fiyatları vatandaşların kesesini oldukça zorlarken özellikle gerçekleşen yerel seçimler sonrası iğneden ipliğe her şeye zam yağdı.

Seçimlerin üzerinden daha 2 hafta bile geçmemişken zam oranı yüzde 20’leri buldu.

Seçim öncesi 469 liraya satılan bir kilogram dana eti yüzde 32 zamla 619 liraya, bir kilogram beyaz peynir yüzde 16 zamla 382 liraya, 225 gram paketli sucuk yüzde 21 zamla 230 liraya çıktı.

Diğer taraftan hazır yiyecek sektöründe de artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar dışarıda yemek yemeyi unuttu adeta.

Örneğin bir hamburgerin fiyatı 200 lirayı geçerken Türkiye’de orta boy bir pizza ortalama 250 TL’ye, büyük boy pizza ise 300 TL’ye satılıyor.

Endonezya’dan gelen bir hesap görseli ise, sosyal medyada gündem oldu. Gelen hesapta, 1 büyük mozarella pizza, 1 büyük vejeteryan pizza, 1 porsiyon kalamar tava, 2 kola 1 büyük su için 384 TL ücret istendi.