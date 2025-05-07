Bütün İtalya onu konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde Hakan Çalhanoğlu rüzgarı

Devler Ligi'nde ilk finalist belli oldu. Inter 3-3'ün rövanşında sahasında dünya devi Barcelona'yı konuk etti. Normal süresi ilk maçtaki gibi 3-3 sona eren mücadelenin uzatmalarında Inter bir gol daha bularak Katalan ekibini mağlup etti ve finale yükselen ilk takım oldu. Maçta ilk yarının son anlarında penaltıdan takımının 2. golünü kaydeden milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için İtalyan basını methiyeler düzdü.

İşte Hakan için yazılanlardan öne çıkanlar;

Tuttomercatoweb: Kariyerinde attığı 49. penaltı, Şampiyonlar Ligi'nde attığı altı penaltıdan altısı: Hatasızlığın tanımı.

Corriere della Sera: Pas çizgilerini bulmakta hep zorlanıyor ve sonra savunmayı düşünüyor. Mükemmel penaltı için kılavuzu eline aldı ve en iyi sayfalardan birini çevirdi

FC Inter News: İlk maçta olduğu gibi bu maçta da Barcelona'nın yoğun baskısı altında kaldı, nefes alma alanı ve görüş alanı kısıtlandı. Bu nedenle topu kaptırmamak için hemen geriye doğru veya yatay oynamayı tercih etti. Penaltı noktasından Antarktika soğukkanlılığıyla golü buldu.

Eurosport İtalya: Penaltı atarken soğukkanlıydı: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde normalden daha değerli bir şey. Ancak oyundan çıkana kadar çok fazla hata da yaptı.

INTER'İN RAKİBİ BU GECE BELLİ OLACAK

Şampiyonlar Ligi'nde bir diğer yarı final maçında Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi Paris ekibi deplasmanda 1-0 kazanmayı başarmıştı. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadelede tur atlayan taraf 31 Mayıs'ta Allianz Arena'da oynanacak final mücadelesinde Inter'in rakibi olacak.