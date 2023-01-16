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Pirlo'dan Süper Lig maçları için olay sözler: Bütün maçlar araştırılmalı

Fatih Karagümrük teknik direktörü Andrea Pirlo, Kasımpaşa maçı sonrası flaş ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 21:44
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''Bütün maçlar araştırılmalı'' Karagümrük teknik direktörü Pirlo'dan Süper Lig maçları için olay sözler

Pirlo'dan Süper Lig maçları için olay sözler: Bütün maçlar araştırılmalı
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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo flaş ifadeler kullandı.

Hakemleri de hedef alan Pirlo;  "Söyleyecek çok bir şey yok. Herkes gördü son pozisyonda olanları. Bütün hafta çalışmamızı bu şekilde baltalayacak şeyler olacaksa gelmeyelim. Önceden tayin ediliyorsa bazı şeyler, buraya gelip maç yapmamıza gerek kalmıyor.

Ligin bütün maçlarında sıkıntılar oluyor, sadece Galatasaray, Fenerbahçe gibi büyük takımların maçlarında değil. Bunların araştırılması ve sorgulanmasını gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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