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  • Sapkınlar kedi patilerini kesip kesip sahtekar hocalara götürüyorlar. Büyü adı altındaki vahşet bitmiyor

Sapkınlar kedi patilerini kesip kesip sahtekar hocalara götürüyorlar. Büyü adı altındaki vahşet bitmiyor

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde birçok kedinin, büyü için bacaklarının kesildiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 18:20
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Büyü adı altındaki vahşet bitmiyor. Sapkınlar kedi patilerini kesip kesip sahtekar hocalara götürüyorlar

Sapkınlar kedi patilerini kesip kesip sahtekar hocalara götürüyorlar. Büyü adı altındaki vahşet bitmiyor
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İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, bir genç tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ortaya çıktı.

Mahalle sakini genç, son dönemde çevresinde bacağı kesilmiş çok fazla kedi görmeye başlayınca o anları kayda aldı.

Gencin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde 2 kedinin bacağının kesildiği görüldü.

BÜYÜ İÇİN YAPIYOR

Kedilerin bacaklarının kesildiği olaylar Türkiye'nin birçok kentinde sıkça yaşanıyor. Antalya, Manisa, Gümüşhane, Konya, Diyarbakır ve Gaziantep gibi kentlerde de yaşanan olayın bir benzeri bu defa İstanbul'da yaşandı.

Kedi patilerinin büyü yapmak ya da büyüyü bozmak için kesildiği belirtiliyor. "Bağlama büyüsü" adı altında kedi patisi istendiği ve bu nedenle kedilere zarar verildiği ifade ediliyor.

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merdanoğlu
18.12.2022 19:00
cahiliye dönemine döndük iyice yeni iktidar geldiğinde bu işleri yapanlara sıkı hapis cezaları verilmeli verilmeli ki korksunlar yapmaya cesaret etmesinler  
 
Şenay Güngör
18.12.2022 18:56
Suriyeli cinci hocalar istiyormuş,bu bizim kültürdeki büyülerden değil ortadoğulu kaçakların geleneğinde olduğunu öğrendim bu vahşete artık sıra bize gelmeden son verin artık yeter  
 
Sedat
18.12.2022 18:39
Yaradan bunları helak etsinde ülkemiz huzur bulsun.  
 
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