Sapkınlar kedi patilerini kesip kesip sahtekar hocalara götürüyorlar. Büyü adı altındaki vahşet bitmiyor

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, bir genç tarafından kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ortaya çıktı.

Mahalle sakini genç, son dönemde çevresinde bacağı kesilmiş çok fazla kedi görmeye başlayınca o anları kayda aldı.

Gencin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde 2 kedinin bacağının kesildiği görüldü.

BÜYÜ İÇİN YAPIYOR

Kedilerin bacaklarının kesildiği olaylar Türkiye'nin birçok kentinde sıkça yaşanıyor. Antalya, Manisa, Gümüşhane, Konya, Diyarbakır ve Gaziantep gibi kentlerde de yaşanan olayın bir benzeri bu defa İstanbul'da yaşandı.

Kedi patilerinin büyü yapmak ya da büyüyü bozmak için kesildiği belirtiliyor. "Bağlama büyüsü" adı altında kedi patisi istendiği ve bu nedenle kedilere zarar verildiği ifade ediliyor.