Büyü yalanıyla milyonluk vurgun. Paraları gece kulüplerinde harcamışlar

Sakarya'da pes dedirten bir dolandırıcılık olayı yaşandı. 'Büyü yapma' ilanıyla 235 kişiyi 1 milyon 645 bin lira dolandırdılar. Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları eğlence mekanlarında harcadılar.

Büyü yalanıyla milyonluk vurgun. Paraları gece kulüplerinde harcamışlar

Sosyal medyada çeşitli hesaplar üzerinden büyü yapma ilanı vererek para alan ve bu kişileri ifşa edeceklerini söyleyerek şantaj ve tehditle tekrar para isteyen 5 şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi.

LÜKS EĞLENCE MEKANLARINDA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıcıların, bu yöntemle 235 kişiyi 1 milyon 645 bin lira dolandırdığı ve haksız elde ettikleri kazancı lüks eğlence mekanlarında harcadıkları görüntüler ortaya çıktı. Hususa ilişkin inceleme başlatan ekipler, şüphelileri Sakarya ve Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı. Operasyon neticesinde zanlıların suçtan elde ettikleri değerlendirilen 420 bin lira ile birlikte 13 cep telefonu, 2 bilgisayar, 8 adet yabancı şahıslara ait sim kart, 10 adet başka şahsa ait banka kartı ele geçirildi.

3 ŞAHIS TUTUKLANDI

Ayrıca aynı şüphelilerin çoğunluğu üniversite öğrencisi olan ve Sakarya'da ikamet eden kişilere kar verme vaadi ile kredi çektirdikleri bu yöntemle de 750 bin lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

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