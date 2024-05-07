Büyük bir felaketin yaşanacağını açıkladı. Yusuf Güney astral dünyadan bildirdi

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Büyük bir felaketin yaşanacağını açıkladı. Yusuf Güney astral dünyadan bildirdi
Sosyal medyada 'Astralcilerin Feslisi' olarak nitelendirilen Yusuf Güney, ABD'nin parçalanacağını söyleyerek, "Yaşayacağımız büyük felaket var mı?" sorusuna "Fragmandı şu ana kadar yaşananlar" şeklinde cevap verdi.

Son zamanlarda 'astral seyahat' kavramıyla ilgili açıklamaları gündemden düşmeyen şarkıcı Yusuf Güney, açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Güney, Taner Çağlı isimli Youtube kanalına katılarak dünyaya ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Güney, astral boyutta aşık olunup olunamayacağına dair soruya yanıt verdi. Güney, "Biri sana aşık olabilir" yanıtını verdi. Ünlü şarkıcı, "Birinin bu Yusuf'un çocuğu diye karşımıza çıkma şansı var mı?" sorusuna ise "Olabilir, olursa da eyvallah" dedi.

"YAŞAYACAĞIMIZ BÜYÜK FELAKET VAR MI?" SORUSUNA GÜNDEM YARATAN CEVAP

İkili ilişkilerinin kurbanı olduğunu ifade eden Güney, "Kaybolacağım, hiç kimse bilmeyecek" diyerek, bize benzeyen insanların astral boyutta var olduğu iddia etti. Güney, "Dünya anlatıldığı gibi top gibi yuvarlak değil" de ekledi.

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"FRAGMANDI ŞU ANA KADAR YAŞANANLAR"

ABD'nin parçalanacağını iddia eden Güney, "Yaşayacağımız büyük felaket var mı?" sorusuna ise "Çok. Fragmandı şu ana kadar yaşananlar" diye konuştu.

AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Daha önce de bitkisel hayattaki sunucu Kenan Işık'ın astral seyahatte olduğunu söyleyen Güney, ardından da "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksi'de Kepler 32-36 DDGC'de bir hatunla beraberim" sözlerini sarf etmişti.

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