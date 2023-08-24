Büyük delil gökyüzünde ortaya çıktı. Wagner liderinin ölüm sırrı çözüldü

Editör: Serhat Ağa

Rusya’nın paralı ordusu olan Wagner örgütünün lideri Prigojin’in de içinde olduğu belirtilen uçak dün Moskova’dan St Petersburg’a giderken düştü. Uçakta bulunan 10 kişinin tamamının öldüğü Rus acil durum yetkilileri tarafından bildirildi. Yetkililer, Moskova’nın 100 kilometre kuzeyinde yer alan Tver bölgesinde meydana gelen kazayı araştırdıklarını ifade etti.

PUTİN’E BAŞKALDIRMANIN CEZASI MI?

Kazanın ardından kafalardaki soru işaretleri ise halen çözülebilmiş değil. Geçtiğimiz aylarda Putin’ karşı bir isyan başlatan Wagner lideri Prigojin, isyanını Moskova’ya taşıyamadan geri adım atmış ve çıkan çatışmalarda hem Rus hem de Wagner tarafında hayatını kaybeden askerler olmuştu.

Bu isyan sonrasında birçok siyaset bilimci Prigojin’in bu isyanı sonrasında Rusya’nın ve Putin’in imajının zedelenmesinden dolayı bir bedeli olacağına dair yorumlar yaptı.

Prigojin’i de taşıdığı söylenen uçağın düşmesi ve sonrasında gelen bilgiler arasında Wagner liderinin de öldüğü iddiası olmasından sonra, uçak düşmesinin bir kaza değil de bir intikam olduğu yönünde söylentiler mevcut.

UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ İDDİASI

Wagner liderinin içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonrasında, enkazdan çekilen videolar ise bu olayın bir kaza değil de kasıtlı olarak yapıldığı iddialarını güçlendirecek nitelikte.

Enkaz videosunda uçağın kanadında birden fazla geniş çapta deliklerin bulunması, uçaksavar mermisi ile düşürülmüş iddialarını da beraberinde getirdi.

Seyir halindeyken bir anda uçağın patlaması ve sonrasında uçağın kafa üstü bir şekilde yere çarpılması dünya gündemine oturdu.

PRİGOJİN ÖLMEDİ İDDİASI

Kazadan sonra ortaya atılan ve çokça konuşulan bir diğer iddia ise Prigojin’in düşen uçakta olmadığı iddiasıydı.

Gazeteci Erkin Öncan ise Rus kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, düşen uçakla aynı saatte yine Prigojin’e ait olduğu iddia edilen bir başka uçağın daha Moskova’ya doğru hareket ettiğini öne sürdü.

Erkin Öncan, ikinci uçağın sorunsuz şekilde indiğini belirterek, Prigojin’e yakın kaynaklarca düşen uçakta Prigojin’in olmadığına dair bir paylaşımda bulundu. Kaynaklar, Prigojin’in nerede olduğunu belirtmeyi reddetti.

PUTİN GÜLEREK AÇIKLADI

Rus paralı asker şirketinin sahibi Wagner lideri Prigojin'in içerisinde bulunduğu iddia edilen uçağın düştüğü haberlerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklama yaptı.

Putin'in konuşması sırasında kürsüde güldüğü anlar gündem oldu.