Sayısal Lotonun tüm oyunlarına Haşırt Dı Bilekbord zammı

Ekonomideki kötü gidişle birlikte vatandaşın zengin olma hayaline bile zam yaptılar. Cumartesi günü Çılgın Sayısal Loto oynayanlar zam şokuyla karşı karşıya kaldılar. O şok ertesi gün de sürdü. Çünkü Pazar günü oynanan Şans topu da yüzde yüz zamla geçim sıkıntısı çeken insanların zengin olma hayallerini yok etti. Şans topunun kolonu 2 liradan 4 liraya çıkartıldı.

Zam sadece silsilesine on numara ve süper loto da katıldı. 2 lira olan on numaranın kolonu 4 liraya çıkarıldı, yüzde 100 zam yapıldı. Peki Süper Lotoda durum ne? Ona da zam geldi. 4 lira olan kolon ücreti 6 liraya çıkarıldı.

Şans oyunlarının en önemlilerinden biri olan Çılgın Sayısal Loto’da kolon fiyatı 4 TL’den 6 TL’ye yükseldi.Çılgın Sayısal Loto’da Süper Star'lı kolon da 9 TL oldu.Yapılan zammın ardından tam kupon fiyatı da 90 TL’ye yükseldi. Gelde bu paralara zengin olma hayallerini süsle.

DEMİRÖREN’E GEÇMİŞTİ

Önceden kamuya ait olan Milli Piyango İdaresi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017’deki kararıyla Türkiye Varlık Fonu’na geçirilmiş, 2020’de de iktidara yakın Demirören grubu ve İtalyan ortağına ait Sisal Şans’a ‘hasılat paylaşımı modeli’yle devredilmişti.

Bu anlaşmadan sonra düzenlenen bazı çekilişlerde şüphe uyandıran sonuçlar çıkmış ve bu durum Meclis gündemine taşınmıştı. Milli Piyango İdaresi’nin devir sözleşmesinden doğan denetim yetkisini de ‘mevzuat eksikliği’ nedeniyle hiç kullanmadığı ortaya çıkmıştı.