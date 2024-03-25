Büyük kulüp tarihinde ilk defa kadın başkan yardımcısı seçildi

Talat Yılmaz liderliğindeki ve Eser Bayraktar’ın başkan yardımcısı olduğu ekip, uzun süredir beklenen ve rekabet dolu geçen Büyük Kulüp seçimlerinden zaferle ayrıldı. Büyük Kulüp'te ilk defa avukat Eser Bayraktar başkan yardımcısı olarak göreve getirildi. Böylece ilk kez bir kadın, Büyük Kulüp'te başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

“Öncü Büyük Kulüp, Önce Büyük Kulüp” mottosuyla hazırlanan turuncu liste, 1584 oy alarak seçimleri kazandı. Talat Yılmaz, seçimlere aylar öncesinden başlayan hazırlıklarla ve Büyük Kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, kadın üye sayısının artışını göz önünde bulundurarak Av. Eser Bayraktar’ı başkan yardımcısı olarak atadı ve seçim kampanyalarını birlikte yürüttüler.

5539 OY KULLANILDI…

Seçimlere İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından yoğun katılım oldu. Ankara, Antalya, İzmir, Kayseri, Gaziantep ve Muğla’dan gelen üyeler dikkat çekti. Ulvi Erim, Melih Tavukçuoğlu, Erkan Ülker, Talat Yılmaz ve Mehmet Nuri Kuriş’in yarıştığı seçimde, kulüp tarihinde ilk defa 5539 kişi oy kullandı.

OYLARIN 1584’Ü ALDI

Oyların dağılımı şu şekilde gerçekleşti: 9 oy geçersiz sayılırken; Talat Yılmaz 1584 oy, Erkan Ülker 1073 oy, Melih Tavukçuoğlu 1064 oy, Mehmet Nuri Kuriş 1048 oy ve Ali Ulvi Erim 750 oy aldı. Büyük Kulüp seçimlerinde büyük bir merak ve rekabet sonrasında, Talat Yılmaz ve Eser Bayraktar’ın ekibi zafer kazandı.

“Öncü Büyük Kulüp, Önce Büyük Kulüp” sloganıyla yola çıkan turuncu liste, toplam oyların 1584’ünü alarak seçimi kazandı.

1882 yılında 78 kurucu üye tarafından kurulan Büyük Kulübün bugün 9 bin 600 üyesi var. Giriş ücretinin 500 bin TL, yıllık aidatın ise 3 bin TL olduğu açıklandı.