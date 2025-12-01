Galatasaray'ın Almanya Milli Takımı'nda forma giyen futbolcusu Leroy Sane, ilk Fenerbahçe derbisine Kadıköy'de çıktı. Uğurcan çakır ve İlkay Gündoğan'la birlikte ilk kez bu heyecanı yaşayan 29 yaşındaki futbolcu bir dev maçta da yine golünü attı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında kaptığı topla seri çalımlar yapan Alman futbolcu yerden bir şut çıkardı. Fenerbahçeli Edson Alvarez'e çarparak yön değiştiren meşin yuvarlak kaleci Ederson'u şaşırttı ve ağlarla buluştu. Leroy Sane, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Torsten Gütschow'un 1993 Nisan ayında attığı golün ardından Fenerbahçe ağlarını havalandıran ikinci Alman oyuncu oldu.



Alman oyuncu, Schalke forması giyerken Ruhr derbisinde Dortmund'a hem gol atmış hem de asist yapmıştı. Sane Manchester derbisinde de City formasıyla United'ı boş geçmemiş ve gol atmayı başarmıştı.