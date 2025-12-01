Türkiye'nin nefesini tutup kilitlendiği derbide gerginlik ilk düdük öncesi başladı. Maçın başlama düdüğüne yarım saat kala iki takım futbolcuları arasında sahada arbede yaşandı. Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat ile Galatasaray futbolcular arasında tartışma çıktı. Daha sonra tüm futbolcuların dahil olduğu gerginlikte kısa süreli itişme yaşanırken olay büyümeden bitti.