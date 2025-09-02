Büyük Menderes Nehri’nde gizemli keşif! Taşköprü’nün altındaki çamurdan tarih çıktı: Arkeologlar iş başında

Sarıkemer Mahallesi’nde, Büyük Menderes Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü’de yapılan temizlik çalışmaları sırasında dikkat çekici bir keşif gerçekleşti.

Ekiplerin kepçelerle gerçekleştirdiği temizlikte, köprünün dip çamurlarından bir sütun parçası bulundu. Uzmanlar, parçanın Bizans dönemine ait olabileceğini ve köprü yapımında devşirme malzeme olarak kullanıldığını düşünüyor.

Daha önce su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan motifli mermer kilit taşı gibi, bu sütun parçasının da arkeolojik açıdan değerli olabileceği ifade ediliyor.

Her kış yağışlarla gelen katı atıklar, ağaç kütükleri ve plastik çöpler, köprü kemerlerine baskı yaparak taşların yerinden oynamasına yol açıyor. Bu durum, hem tarihi yapının bütünlüğünü tehlikeye atıyor hem de sucul yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), köprünün korunması için kuzey tarafına yüzer bariyer sistemi kurulmasını öneriyor. Baltaköy veya Söke regülatörlerinde atıl durumdaki bariyerlerden birinin Taşköprü’ye taşınmasıyla, hem köprü hem de nehir ekosistemi büyük bir tehditten kurtulacak. Kemerlerin açık kalması, özellikle yılan balıkları gibi sucul canlıların geçişini kolaylaştıracak.

Taşınabilir durumdaki sütun parçasının molozlar arasında kaybolmaması için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na resmi bildirim yapılacak.

Uzman incelemeleri sonrası parçanın tarihi değeri belirlenecek.

