Büyük Menderes Nehri’nde gizemli keşif! Taşköprü’nün altındaki çamurdan tarih çıktı: Arkeologlar iş başında

Aydın Söke’deki tarihi Taşköprü’de temizlik sırasında Bizans dönemine ait sütun parçası bulundu. EKODOSD, köprüyü ve nehir ekosistemini korumak için yüzer bariyer sistemi öneriyor, arkeolojik inceleme bekleniyor.

Sarıkemer Mahallesi’nde, Büyük Menderes Nehri üzerindeki tarihi Taşköprü’de yapılan temizlik çalışmaları sırasında dikkat çekici bir keşif gerçekleşti.

buyuk-menderes-nehrinde-gizemli-kesif-taskoprunun-altindaki-camurdan-tarih-cikti-yenicag-5.jpg

Ekiplerin kepçelerle gerçekleştirdiği temizlikte, köprünün dip çamurlarından bir sütun parçası bulundu. Uzmanlar, parçanın Bizans dönemine ait olabileceğini ve köprü yapımında devşirme malzeme olarak kullanıldığını düşünüyor.

buyuk-menderes-nehrinde-gizemli-kesif-taskoprunun-altindaki-camurdan-tarih-cikti-yenicag-4.jpg

Daha önce su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan motifli mermer kilit taşı gibi, bu sütun parçasının da arkeolojik açıdan değerli olabileceği ifade ediliyor.

buyuk-menderes-nehrinde-gizemli-kesif-taskoprunun-altindaki-camurdan-tarih-cikti-yenicag-3.jpg

Her kış yağışlarla gelen katı atıklar, ağaç kütükleri ve plastik çöpler, köprü kemerlerine baskı yaparak taşların yerinden oynamasına yol açıyor. Bu durum, hem tarihi yapının bütünlüğünü tehlikeye atıyor hem de sucul yaşamı olumsuz etkiliyor.

buyuk-menderes-nehrinde-gizemli-kesif-taskoprunun-altindaki-camurdan-tarih-cikti-yenicag-2.jpg

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), köprünün korunması için kuzey tarafına yüzer bariyer sistemi kurulmasını öneriyor. Baltaköy veya Söke regülatörlerinde atıl durumdaki bariyerlerden birinin Taşköprü’ye taşınmasıyla, hem köprü hem de nehir ekosistemi büyük bir tehditten kurtulacak. Kemerlerin açık kalması, özellikle yılan balıkları gibi sucul canlıların geçişini kolaylaştıracak.

buyuk-menderes-nehrinde-gizemli-kesif-taskoprunun-altindaki-camurdan-tarih-cikti-yenicag-1.jpg

Taşınabilir durumdaki sütun parçasının molozlar arasında kaybolmaması için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na resmi bildirim yapılacak.

Uzman incelemeleri sonrası parçanın tarihi değeri belirlenecek.

