Büyük miting öncesi çarpıcı açıklamalar: Uluslararası tiyatroya sessiz kalmayacağız!

İYİ Parti, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından yürütülen sürece karşı mitingler düzenleme kararı aldı. İlk miting, 3 Ağustos’ta Bursa’da, “Birinci Vazifen” adıyla düzenlenecek.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, mitingin yapılacağı Osmangazi Meydanı'nda açıklama yaptı

"ATATÜRK’ÜN EMRİYLE TEKRAR HAREKETE GEÇİYORUZ"

Türkoğlu, "Eli kanlı PKK terör örgütü ile onun başı olan bebek katili, cani Apo ile kapalı kapılar ardında pazarlık masaları kuruyorlar ve bizden, sizden, hepimizden susmamızı istiyorlar. Asla susmayacağız. Dünyayı dize getiren büyük Türk milletini asla teslim alamayacaklar. Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu öncülüğünde, büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle biz tekrar harekete geçiyoruz" dedi.

Bursalılara, 3 Ağustos pazar günü saat 18.00’de yapılacak mitinge katılım çağrısı yapan Türkoğlu, şunları söyledi:

"Bu sadece sıradan bir miting çağrısı değildir. Sizi İYİ Parti olarak; bir milli görevi, bir vatan nöbetini, bir Cumhuriyet yeminini yeniden haykırmak için buraya davet ediyoruz. Biliyoruz ki bu vatan masa başında değil, yedi düvele karşı kurulan cephelerde; atalarımızın, dedelerimizin oluk oluk akan kanlarıyla toprağa bir bir düşen canlarıyla kuruldu. Ve şimdi, içinde bulunduğumuz süreçte Ortadoğu coğrafyasında kurulan bir hain planla kurtuluş destanımıza, o şanlı Cumhuriyetimize, bağımsızlığımıza ve o kararlı millet irademize yeniden kast ediliyor. Adına ‘Terörsüz Türkiye’ dedikleri bir uluslararası kurgu, tiyatro ile ABD ve İsrail başta olmak üzere emperyalistlerin dayattığı bir yeni Sevr planı devreye sokmak istiyorlar.

"SEVR HAİN PLANINI YIRTIP ATALIM"

Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu öncülüğünde, büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle biz tekrar harekete geçiyoruz. Ey Türk gençliği; birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Evet 3 Ağustos pazar günü, saat 18.00’da Bursa Osmangazi Meydan’ında ‘Artık yeter’ diyen herkesle omuz omuza, yürek yüreğe buluşuyoruz. Gün istiklalini ve Türk Cumhuriyetini koruma günüdür. Gün yeniden ayağa kalkma, meydanları doldurma, suskunluğu yırtma günüdür. Çünkü muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Gelin vatanımıza, Cumhuriyetimize, bölünmez bütünlüğünüze, bağımsızlığımıza, üniter yapımıza hep birlikte sahip çıkalım. 3 Ağustos pazar günü saat 18.00’da bu meydanda yeni Sevr hain planını yırtıp atalarımızın bundan önce tarihin çöplüğüne attığı gibi atalım.”