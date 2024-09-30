Büyük ödüle 3 soru kala Kim Milyoner Olmak İster'den çekildi! Gözyaşlarına boğuldu

‘Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı Mehmet Er, soruya doğru cevap verdikten sonra büyük ödüle 3 adım kala yarışmadan çekildi, gözyaşlarına boğuldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Dokuzuncu soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı Mehmet Er, yaşamını yitiren annesinden bahsederken duygusal anlara yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Yarışmacının daha sonra karşısına 300 bin TL değerindeki "100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an, yarışı tamamladıkları kabul edilir?" sorusu çıktı. Yarışmacı doğru cevabı bildiği halde riske girmek istemeyerek yarışmadan çekildi.

Soru şöyle:

100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an yarışı tamamladıkları kabul edilir?

A- Ayak

B- Kol

C- Kafa

D- Gövde

Doğru Cevap: D- Gövde

Yarışmacı Mehmet Er 200 bin TL para ödülü ile yarışmadan ayrıldı.