Büyük ödüle 3 soru kala Kim Milyoner Olmak İster'den çekildi! Gözyaşlarına boğuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Büyük ödüle 3 soru kala Kim Milyoner Olmak İster'den çekildi! Gözyaşlarına boğuldu

Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği ‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasının dün akşam ekrana gelen bölümünde sinema ve tiyatro oyunculuğu yapan Mehmet Er isimli yarışmacı verdiği kararla gündem oldu.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı Mehmet Er, soruya doğru cevap verdikten sonra büyük ödüle 3 adım kala yarışmadan çekildi, gözyaşlarına boğuldu.

kim-milyoner1-2-ikwh-png.webp

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Dokuzuncu soruyu doğru yanıtlayan yarışmacı Mehmet Er, yaşamını yitiren annesinden bahsederken duygusal anlara yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Yarışmacının daha sonra karşısına 300 bin TL değerindeki "100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an, yarışı tamamladıkları kabul edilir?" sorusu çıktı. Yarışmacı doğru cevabı bildiği halde riske girmek istemeyerek yarışmadan çekildi.

kim-milyoner2-2-ixik-png.webp

Soru şöyle:

100 metre koşusunda koşucuların vücudunun ilk olarak hangi kısmının bitiş çizgisini geçtiği an yarışı tamamladıkları kabul edilir?

A- Ayak

B- Kol

C- Kafa

D- Gövde

Doğru Cevap: D- Gövde

Yarışmacı Mehmet Er 200 bin TL para ödülü ile yarışmadan ayrıldı.

kim-milyoner3-2-vmxk-png.webp

Son Haberler
Hayatını kaybedenlerin sayısı 193’e yükseldi
Hayatını kaybedenlerin sayısı 193’e yükseldi
Kastamonu'ya şiddetli yağış uyarısı
Kastamonu'ya şiddetli yağış uyarısı
Alman otomobil devini karar kara düşündüren rapor
Alman otomobil devini karar kara düşündüren rapor
Faciaya ramak kaldı! Eskişehir’de semt pazarı içindeki yol çöktü
Semt pazarı içindeki yol çöktü! Ya kalabalık olsaydı...
Japonya’da erken seçim
Japonya’da erken seçim