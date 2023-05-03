Büyük risk. Sakın çorabı böyle giymeyin

Yapılan bir çalışma solunum ve idrar yolu enfeksiyonlarının yanlış çorap kullanımından kaynaklı olabileceğini ortaya koydu. Yapılan araştırmada çorap giymeye dair detaylara da yer verildi.

MattressNextDay tarafından yapılan yeni bir sürüntü çalışması, kirli çoraplarla yatmanın çarşaflarınızı bakterilere maruz bırakabileceğini ortaya koydu.

Yapılan analizde sabah 7'den akşam 11'e kadar giyilen ve farklı insanlara ait çoraplar incelendi. Kişiler bu çoraplarını egzersizden iş ortamına kadar birbirinden farklı günlük aktiviteleri esnasında giydi.

Bu çorapları analiz ettikten sonra, araştırmacılar, çorapların yarısının dışkıda ve hamam böceklerinde görülen aynı bakterilerle temas ettiğini gösterdi.