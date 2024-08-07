Büyük Set Resifi'nde Okyanus Sıcaklıkları 400 yılın zirvesinde

Nature dergisinde yayımlanan çalışmada, Melbourne Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli Avustralya üniversitelerinden araştırmacılar, Mercan Denizi'nden alınan mercan iskeleti örneklerini inceledi. Bu örneklerle, 1618’den 1995’e kadar olan eski ve güncel okyanus sıcaklıkları karşılaştırıldı.

Araştırmada, mercan iskeleti örnekleri kullanılarak 1618-1995 yılları arasındaki okyanus yüzey sıcaklıkları ile 1900-2024 arası yüzey sıcaklık verileri yeniden oluşturuldu. Elde edilen verilere göre, okyanus sıcaklığı 1900 öncesinde genel olarak istikrarlıydı, ancak 1960’tan itibaren sıcaklıklarda belirgin bir artış gözlemlendi.

2016-2024 yılları arasında, yani mercan ağarmasının yüksek seviyelere ulaştığı dönemlerde, okyanus sıcaklıklarının 1618’den bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirlendi. Araştırmacılar, bu sıcaklık artışının, Büyük Set Resifi'nde ağarma ve tahribatın artmasına neden olduğunu vurguladı.

Avustralya Büyük Set Resifi Yönetimi ve Avustralya Deniz Bilimi Enstitüsü, Büyük Set Resifi’nin yüzde 73'ünde ağarma görüldüğünü ve bazı bölgelerde tahribatın son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Enstitü araştırmacılarından Roger Beeden, iklim değişikliğinin "Büyük Set Resifi ve dünya genelindeki mercan resifleri için en büyük tehdit" olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, iklim değişikliği ile mücadele edilmemesi durumunda, dünyanın bu doğal harikasının "yok oluşuna" tanık olunabileceği uyarısında bulundu.