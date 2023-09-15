Büyük skandal: Türkiye'nin resmi dilini Arapça yaptılar

İngiltere merkezli popüler “Time Out” dergisinden skandal hata. Körfez ülkelerinde satılan sayısında Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleri arasında yer aldığı ve resmi dilinin de Arapça olduğu dergide yazıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Büyük skandal: Türkiye'nin resmi dilini Arapça yaptılar

Eğlence, kültür sanat, yeme-içme gibi alanlarda yayınlar yapan İngiltere Merkezli ‘Time Out’ dergisi, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni barındıran Körfez Ülkelerine özel ‘Short Escapes’ konulu sayısında Türkiye hakkında bir sayfa yayımladı.

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Umman’da yaşayan bir Türk vatandaşının, market alışverişi sırasında aldığı bu dergiyi evinde incelerken, Türkiye hakkında yazılan skandal ifadeleri gördü.

Dergide Türkiye hakkında kısa bilgilerin yer aldığı kutucukta Türkiye’nin resmi dilinin Arapça olduğu ifadelerine yer verildi.

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Dergideki bu skandal hatanın yetkililere haber verilmesinin ardından dergi yetkililerinin özür dilemesine rağmen derginin toplatılacağına dair bir ifade kullanılmadı. Yetkililer bir sonraki sayıda böyle bir hata yapılmayacağını aktardı.

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