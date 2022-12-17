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Eski Devlet Bakanı Işın Çelebi asgari ücrete 2023'te ek zam yapılacağını ve ne kadar olacağını açıkladı

Eski Devlet Prof. Dr. Işın Çelebi "Ocak’ta asgari ücret artışı olacak. 8.000 - 8.500 TL’ye gelecek. Ben, seçim öncesi Mart’ta da tekrar bir asgari ücret artışı olacağını ve maaşların 10.000 TL’ye yükseltileceğini düşünüyorum" dedi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:21
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Büyük tüyoyu eski Devlet Bakanı Işın Çelebi verdi. Asgari ücrete 2023'te ek zam yapılacağını ve ne kadar olacağını açıkladı

Eski Devlet Bakanı Işın Çelebi asgari ücrete 2023'te ek zam yapılacağını ve ne kadar olacağını açıkladı
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, Türkiye 2023 yılına seçim ekonomisi, enflasyon, asgari ücret ve EYT beklentileri ile girerken eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi'den dikkat çeken dolar kuru tahmini geldi. Çelebi ayrıca iktidarın seçim öncesi asgari ücrete bir kez daha ara zam yapabileceğini öne sürdü.

Türkiye ekonomisini bekleyen gelişmeleri değerlendiren Eski Devlet Bakanı ve Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işın Çelebi, FED’in 50 baz puan artırarak faiz oranlarını 4,1’e çıkardığını ve enflasyonun da 9’dan 7,1’e düşmesine neden olduğunu belirtti.

FED kararlarının bütün dünyayı etkilediğine değinerek ABD’nin enflasyon hedefini de yüzde 2 olarak açıkladığına işaret eden Işın Çelebi, "FED bunda da kararlı. Gelişmiş ülkelerde, enflasyonla mücadelenin iktisat politikasının temeli haline geldiğini görüyoruz. ABD’nin, enflasyon oranı yüzde 2’ye inene kadar daraltıcı politikaya devam edeceği anlaşılıyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna savaşının da devam edeceği tahmininde bulunan Işın Çelebi, “Dijitalleşme, silah endüstrisinin de gelişmesine neden oldu. Önümüzdeki yılda bölgesel savaşların kolay kolay biteceğini düşünmüyorum” dedi. Çelebi ayrıca Euro’nun değer kazanmaya devam ettiğini, bunun da Avrupa’nın ihracatında zorlanacağı anlamına geldiğini anlattı.

"2023, DOLARIN YILI OLACAK"

ABD’nin doları daha düşük tuttuğu için Amerikan mallarının ihracatının daha kolay yapılacağı, buna istinaden 2023 yılının doların yılı olacağı tahmininde bulundu. Çin’in ise pandemide kapılarını kapattığına dikkat çekerek, “Önümüzdeki yıl, Çin ve Rusya ne kadar devrede olacak zaman gösterecek” dedi.

Işın Çelebi, Türkiye’nin ise 2023 Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimlere hazırlandığını hatırlattı. Zor bir sürece girildiği kanaatinde olduğunu söyleyen Çelebi, 2023 yılını ilk 6 ay ve ikinci 6 olarak ayrı değerlendirmek gerektiğini söyledi.

"MART AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM"

Daha doğru bir analiz yapabilmek için bu dilimleri de kendi içinde Ocak-Mart / Nisan - Haziran ve Temmuz sonrası olarak değerlendirdiğini açıkladığı konuşmasında seçim ekonomisi sürecinin başladığına dikkat çekerek, “Bunun etkisi ekonomik politikalarda görülmeye başlandı. EYT - Erken Yaşta Emeklilik yasası çıkacak. Bütçe politikaları da tamamen seçim ekonomisine yönelik çalışacak. Ocak’ta asgari ücret artışı olacak. 8.000 - 8.500 TL’ye gelecek. Ben, seçim öncesi Mart’ta da tekrar bir asgari ücret artışı olacağını ve maaşların 10.000 TL’ye yükseltileceğini düşünüyorum. Buna ek olarak 10 milyon emeklinin maaşlarını da yükseltmek gerekecek. Çünkü emekli maaşı 3.500 TL ve bu insanlar zor durumda. Buna özel önem vermek lazım” değerlendirmesini yaptı.

"ENFLASYONİST POLİTİKA UYGULANMALI"

Işın Çelebi, ikinci altı aya dair öngörü beklentilerini de anlattı. Temmuz 2023’ten itibaren seçimin sonuçlanmasından sonra Türkiye’nin anti enflasyonist bir politika uygulamasını beklediğini söyledi. Enflasyonu aşağıya indirmek yönünde daraltıcı bir politika uygulaması öngörerek, “Ciddi bir iktisat politikası uygulaması göreceğiz o dönemde. Merkez Bankasının bağımsızlığının daha önem kazandığı bir dönem olacak. Reformların olacağı bir dönem olacak. Bunlar hukuk, adalet ve demokrasi kurallarıyla başlayacak. Ekonomide de anti enflasyonist politikaya çok ağırlık verilecek. Bütçe politikaları da tekrar gözden geçirilecek” dedi.

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Hamit Seki
17.12.2022 15:39
Bu ek zammı düşündüklerine göre 2023 Mart ayında ilk üç aylık enflasyon yüzde 20 yıllık enflasyon TUİK e göre yüzde 80 yine olacak ve maaş zamları refah payı nanay olacak.  
 
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