Büyükbaş hayvana çarpan araçtaki AKP’li milletvekili ve oğlu yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak devrilen canlı hayvan yüklü tırdan çevreye dağılan büyükbaş hayvanlara çarpan otomobilde bulunan AKP Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve oğlu yaralandı.

Büyükbaş hayvana çarpan araçtaki AKP’li milletvekili ve oğlu yaralandı

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Sinanpaşa ilçesi Karacaören Köyü yakınlarında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen canlı büyükbaş hayvan yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan araç sürüklenerek karşı şeride geçerek durabildi.

Bu sırada kupası alev alan tırdan sürücü kendi imkanları ile çıkabildi. Devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlar ise dorseden dışarı çıkarak çevreye dağıldı.

Bu sırada yoldan geçmekte olan ve AKP Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve oğlu Muhammet Talha Yenişehirlioğlu’nu taşıyan Ünal Özdemir idaresindeki otomobil ise yola dağılan büyükbaş hayvanlardan birisine çarparak şarampole girdi. Olayda milletvekili ve oğlu hafif şekilde yaralandı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatılırken, karayolun trafik yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. (İHA)

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