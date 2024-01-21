Büyükçekmece Belediyesi rüşvet soruşturmasında 8 tutuklama

Kaynak: İHA
Büyükçekmece Belediyesi rüşvet soruşturmasında 8 tutuklama
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 8'i tutuklandı.

Eskice Mahallesi'nde bulunan 140 villanın imarında usulsüzlük yapıldığı suçlmasıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada, 18 Ocak tarihinde gerçekleştirilen operasyonla, aralarında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın da bulunduğu 7'si belediye personeli toplam 21 kişi, 'Nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtekarlık' suçlarından gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri sona eren ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i hakkında tutuklamam kararı verildi. Tutuklananlar arasında inşaat firması sahibi Ali G. ile Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır da yer alıyor.

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