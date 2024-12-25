Büyükçekmece’de 42 yaşındaki adam otoparkta ölü bulunmuştu: Yeni detaylar çıktı

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde dün sabah 09.00 sıralarında Bora Engin yaşadığı apartmanın otoparkında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Apartman yöneticisi gözaltına alınırken olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmada Engin'in ikametinin bulunduğu binanın yöneticisi olan şüpheli M.N.O. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin Bora Engin'den yaklaşık 2 ay önce şikayetçi olduğu, tehdit ve hakaret suçundan mahkemelik oldukları, şikayetle ilgili herhangi bir tedbir kararının alınmadığı tespit edildi.

ARACINDA KAN LEKELERİ BULUNDU

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet kanlı ayakkabı, yeni yıkanmış kıyafet ile şüpheli ve şüphelinin kardeşi olan S.O. adına bulundurma ruhsatlı toplam 2 adet Sarsılmaz marka 9 mm tabanca ve 1 bulundurma ruhsatlı av tüfeği elde edildi. Ayrıca şüpheli şahsın aracında kan lekeleri olduğu anlaşıldı.

M.N.O.'nun ifadesinde, yönetici olması sebebiyle konuyu duyarak otoparka indiğini, konu ile herhangi bir ilgisinin olmadığını, cesedin yanına inmesi sebebiyle ayakkabısına kan bulaştığını belirttiği öğrenildi. Şüpheli şahıs Cinayet Büro Amirliği'nde biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece'de apartmanın otoparkında silahla vurularak öldürülen 42 yaşındaki Bora Engin isimli vatandaş son yolcuğuna uğurlandı. Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan bir apartmanın otoparkında silahla vurularak öldürülen 42 yaşındaki Bora Engin için Büyükçekmece Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına ailesi, sevenleri ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Engin'in naaşı defnedilmek üzere Zeytinburnu'nda bulunan Merkezefendi mezarlığına götürüldü.