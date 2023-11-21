Büyükçekmece’de feci kaza: İş makinesının altında kaldı

Olay, saat 14.30 sıralarında Ekinoba Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş makinası sokakta kaldırım ve çevre düzenlemesi yaptığı sırada geri manevra yaptı. S.G. (72) iş makinasının altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, S.G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İş makinası operatörü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.