Büyükçekmece’de feci kaza: İş makinesının altında kaldı

İstanbul Büyükçekmece’de kaldırım ve çevre düzenlemesi yapan iş makinası geri manevra yaptığı sırada S.G.'nin (72) ölümüne neden oldu.

KAYNAK: DHA
Büyükçekmece’de feci kaza: İş makinesının altında kaldı

Olay, saat 14.30 sıralarında Ekinoba Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş makinası sokakta kaldırım ve çevre düzenlemesi yaptığı sırada geri manevra yaptı. S.G. (72) iş makinasının altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, S.G.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İş makinası operatörü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

buyukcekmecede-is-makinasi-altinda-kalan-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag7.jpg

buyukcekmecede-is-makinasi-altinda-kalan-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag6.jpg

buyukcekmecede-is-makinasi-altinda-kalan-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag5.jpg

buyukcekmecede-is-makinasi-altinda-kalan-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag3.jpg

buyukcekmecede-is-makinasi-altinda-kalan-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag2.jpg

buyukcekmecede-is-makinasi-altinda-kalan-kadin-hayatini-kaybetti-yenicag1.jpg

İlgili Haberler
Feci motosiklet kazası
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza. TIR otomobile çarptı: 1 ölü 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza. TIR otomobile çarptı: 1 ölü 4 yaralı
Antalya'da feci kaza iki genci hayattan kopardı. gözyaşları sel oldu
Antalya'da feci kaza iki genci hayattan kopardı. gözyaşları sel oldu
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Edirne’de feci kaza: 6 yaralı
Feci kaza hamile kadın ve bir çocuğu hayattan kopardı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatının son mesajı ortaya çıktı. 'Çocuklarıma iyi bak' Gündem
Zonguldak'ta batan geminin kayıp mürettebatının son mesajı ortaya çıktı. 'Çocuklarıma iyi bak'
Adliyeye sevk edilen zehir tacirleri tutuklandı Gündem
Adliyeye sevk edilen zehir tacirleri tutuklandı
Solhan’da maddi hasarlı trafik kazası Gündem
Solhan’da maddi hasarlı trafik kazası
Merkez Bankası resmen açıkladı: Kredi kartı kullanan herkes 48 saat sonra bu parayı ödeyecek! Ekonomi
Merkez Bankası resmen açıkladı: Kredi kartı kullanan herkes 48 saat sonra bu parayı ödeyecek!
Serdal Adalı: Seyir zevki veren Beşiktaş oluşturacağız Spor
Serdal Adalı: Seyir zevki veren Beşiktaş oluşturacağız
Ünlü oyuncu Biletix linki ile yanıt verdi. Fazıl Say “Figüran bile olamayacak niteliksizlikte” yorumu yaptı Magazin
Ünlü oyuncu Biletix linki ile yanıt verdi. Fazıl Say “Figüran bile olamayacak niteliksizlikte” yorumu yaptı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Erdoğan ve Bahçeli'ye: "Hadi oradan keratalar" Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Erdoğan ve Bahçeli'ye: "Hadi oradan keratalar"