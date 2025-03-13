Büyükçekmece’de gıdaya sıkı denetim!

Kaynak: İHA
Büyükçekmece’de gıdaya sıkı denetim!

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi, rutin yürüttüğü denetimleri Ramazan ayında sıklaştırdı. Gıda ve fırın denetimleri aralıksız sürüyor.

Büyükçekmece Belediyesi, ilçede gıda ve fırın denetimlerini Ramazan ayında daha da sıklaştırdı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün bizzat katılımıyla Kumburgaz Mahallesinde yapılan fırın denetimlerinde hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.

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Büyükçekmece Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte emek fırını ve patiserileri denetleyen Başkan Akgün, özellikle Ramazan ayının olmazsa olmazı pidenin üretim ve satış aşamasını kontrol etti.

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"HALKIMIZIN SAĞLIĞINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Büyükçekmece halkının hijyenik ve sağlıklı şartlarda ekmek tüketebilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Zabıta ve Ruhsat Denetim müdürlüklerimize bağlı denetim ekipleri, fırınlarda üretimlerin sağlıklı şartlarda yapılıp yapılmadığını dikkatle inceleyip, işletme sahiplerine ve çalışanlara olması gereken şartları açık ve net şekilde anlatıyorlar.

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Yapılan denetimlerde eksiği olan esnaflarımıza gereken uyarılar yapılıyor. Eksikleri olanlara süre tanınıyor. Halkımızın sağlığını ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını çok önemsiyoruz. Bu konuda asla taviz vermeyiz."

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