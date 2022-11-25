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Büyükçekmece'de okulda deney tüpü patladı: 3 öğrenci yaralandı

Büyükçekmece'de bulunan bir okulda öğrencilerin elinden düşen deney tüpü patladı. Vücutlarında yanıklar oluşan 3 öğrenci hastaneye kaldırıldı. 

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 16:32
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Büyükçekmece'de okulda deney tüpü patladı

Büyükçekmece'de okulda deney tüpü patladı: 3 öğrenci yaralandı
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Olay, saat 11.00 sıralarında Tepecik Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ders sırasında bir öğrenci elindeki deney tüpünü düşürdü.

Patlayan deney tüpünün içindeki asit öğrencilerin üzerine sıçradı. Okul boşaltılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunda hafif yanıklar olan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yere dökülen kimyasalı temizledi. Okul bir günlüğüne tatil edildi. (AA)

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