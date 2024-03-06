Büyükçekmece’de tarihi ahşap bina alev alev yandı

Büyükçekmece’de Cumhuriyet 2. Caddesi’nde üzerinde yer alan metruk haldeki 3 katlı tarihi ahşap binada, saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyürken çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken ahşap binada maddi hasar oluştu.
Olayda ölüm ya da yaralanma meydana gelmedi.
Binanın alevli suretle yandığı o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.