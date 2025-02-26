Büyükçekmece’de tüyler ürperten olay! Alkol alan adam donarak can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Büyükçekmece’de tüyler ürperten olay! Alkol alan adam donarak can verdi

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi ilginç olaya sahne oldu. Gece alkol alan 65 yaşındaki şahıs, sabah parkta ölü olarak bulundu.

İstanbul Büyükçekmece Mimar Sinan Sahilinde, gece alkol alan şahıs, sabah parkta donarak öldü.

Olay, Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde alkol alan 65 yaşındaki S.Ö., burada sızarak uyudu. Sabah saatlerinde parka gelen vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde 65 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan yapılan incelemede, S.Ö.'nün, dün parkta aşırı alkol alarak rahatsızlandığı ve bu yüzden tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirlendi. Şahsın tedavisi bitmeden hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Polisin incelemesinin ardından parkta donarak ölen 65 yaşındaki adamın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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