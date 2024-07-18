Büyükekşi boyun eğdi. Kalemini kırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Büyükekşi boyun eğdi. Kalemini kırdı

Mehmet Büyükekşi delegeler tarafından istenmediği bilinen Yusuf Günay'ı listesine almadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimi Ankara’daki JW Marriott Hotel'de düzenleniyor.

Saat 11.00’de başlayan genel kurulda ilk olarak divan kurulu başkanlığı seçimi yapıldı. Yapılan seçimde 146 delegenin oyunu alan Büyükekşi’nin adayı Mehmet Baykan başkanlığa getirildi.

Baykan’ın seçilmesiyle birlikte adaylar listeleri divan kurulu başkanlığına iletti.

Mehmet Büyükekşi’nin TFF Başkan Vekili Yusuf Günay’a listede yer vermemesi dikkat çekti.

TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi’nin listesinde yer alan isimler;

Mustafa Eröğüt, Alkın Kalkavan, Yalçın Orhan, Müslüm Özmen, Hamit Altıntop, Ali Düşmez, Volkan Can, Ruşen Çetin, Haluk Kalyoncu, Ramazan Üçdan, Şafak Müderrisgil, Talat Papatya, Yunus Egemenoğlu, Veysel Bilen.

Yedek Listesi: Fuat Guguloğlu, İbrahim Şafak Sağlam, Cengiz Erdem, Ömer Serdar, Özer Kuzu, Osman Özdemir, Habil Yazıcı, Abdullah Altınkum, Süleyman Kocasert, Rıza Kasapoğlu, Şevket Çelik, Taha Güvendi, Remzi Ay, Veysi Duyan

TFF başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan isimler;

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan

Yedek Liste: Murat Şahin, Hüseyin Yangın, Seymen Gençtürk, Adem Doğru, Gürkan Uğur, Fazlı Çilingir, Ediz Giray , İbrahim Özbay, Metin Akyüz, Kazım Şengöçgel, Muhammet Akçay, Esma Esin, Bilal Tuğrul, Burak Akkan

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