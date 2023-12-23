Büyükekşi Hasan Arat'ı görünce şaşkına döndü. Arat'ın üstten bakması olay oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Sami Güntürkün Gürel
Büyükekşi Hasan Arat'ı görünce şaşkına döndü. Arat'ın üstten bakması olay oldu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla düzenlenen TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında yaşanan bir olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla gündeme dair bir toplantı düzenledi.

Dün düzenlenen toplantıda birçok konu konuşulurken, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu.

Bunların haricinde toplantıda yaşanan bir olay gündem oldu.

HASAN ARAT'IN ÜSTTEN BAKMASI ÇOK KONUŞULDU
Sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf, etkileşim rekoru kırdı ve binlerce beğeni aldı.

Fotoğrafta, Mehmet Büyükekşi'nin Hasan Arat'a birşeyler söylerken, Arat'ın başka bir tarafa baktığı görüldü.

Taraftarlar, fotoğrafın altına ''tekrar parmak sallasana Büyükekşi'' ''hak edene hak ettiği gibi'' yorumlarında bulundular.

İşte o fotoğraf;

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