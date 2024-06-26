Büyükekşi ile Yusuf Günay Almanya'da Galatasaray yüzünden birbirine girdi

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Büyükekşi ile Yusuf Günay Almanya'da Galatasaray yüzünden birbirine girdi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Asbaşkan Yusuf Günay'ın, TFF'ye verilen koltuklarda Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun tribüne alınmamasından dolayı tartışma çıktığı iddia edildi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Futbol Federasyonu ile ilgili her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor.

Son iddia; Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi ile asbaşkan Yusuf Günay arasında yaşanan sert tartışma.

Olay şu şekilde.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetici Acun Ilıcalı, teknik direktör Mourinho ve sportif direktör Mario Branco, UEFA tarafından TFF'ye tahsis edilen koltuklarda Türkiye-Portekiz maçını takip ederken, Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu ise tribüne alınmadı.

İddiaya göre TFF davetiyle sadece başkan düzeyinde kişiler EURO 2024 maçında protokol tribününde oturması planlandı. Bu gerekçe ile Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Gürcistan maçında protokol tribününe davet edilmedi.

GÜNAY İLE BÜYÜKEKŞİ FENA TARTIŞTI
Bu gelişme üzerine Federasyon Başkanı Mehmet Büyükeşki ile asbaşkan Yusuf Günay arasında sert bir tartışma yaşandığı ortaya çıktı.

İddiaya göre TFF Asbaşkanı Yusuf Günay'ın başkan Mehmet Büyükekşi'ye "Galatasaray adına yer alan İbrahim Hatipoğlu'nun protokole davet etmemek saygısızlık. Tribünde bile çifte standart uygulanıyor. Bu işin sorumlusu hesap vermeli" diye yüksek sesle itiraz ettiği ileri sürüldü.

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