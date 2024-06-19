Büyükekşi sanki parasını cebinden vermiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hava attı

Kaynak: Haber Merkezi
Büyükekşi sanki parasını cebinden vermiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hava attı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Montella'ya alınan doğum günü hediyesini kendi cebinden vermiş gibi hava attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

Ay Yıldızlılar, bu galibiyetle turnuvaya 3 puanla başladı.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, dün 50 yaşına girdi.

fff.png

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Vincenzo Montella, galibiyet sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Montella'nın doğum günü olduğunu ifade ederken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise 'Montella'ya saat hediye ettik başkanım' ifadelerini kullandı.

Daha sonrasında ise Büyükekşi, 'Saat uğurlu geldi' diyerek gülümsedi.

BÜYÜKEKŞİ'NİN HAVASINI ATTIĞI SAATİN DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI
Gazeteci Tahir Kum, Büyükekşi'nin havasını attığı saatin fiyatını açıkladı.

Saatin markasının Rolex olduğunu açıklayan Tahir Kum, ödenen paranın 770 bin TL olduğunu vurguladı.

Ayrıca saatin arkasında Montella yazdığı da ifade edildi.

Tahir Kum son olarak, ''Para TFF’nin kasasından çıkıyor havasını Büyükekşi atıyor'' notunu düştü.

İlgili Haberler
İsrail hedefine o ülkeyi koydu. Saldırı planı onaylandı
Almanya Macaristan'ı harcadı
Almanya Macaristan'ı harcadı
Batshuayi Galatasaray'da
Arda Güler zirveye fırladı
Onuachu'nun paylaşımı heyecanlandırdı
Son Haberler
Almanya İlkay Gündoğan'ı yere göğe sığdıramadı Spor
Almanya İlkay Gündoğan'ı yere göğe sığdıramadı
Güney Kıbrıs'a 'İsrail' uyarısı Dünya
Güney Kıbrıs'a 'İsrail' uyarısı
Oğlunun kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Gündem
Oğlunun kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Aynı anda iki kadına evlenme teklif etti. Sosyal medya yıkıldı Yaşam
Aynı anda iki kadına evlenme teklif etti. Sosyal medya yıkıldı
Ankara'da serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli kardeşler hayatını kaybetti Yerel Haberler
Ankara'da serinlemek için baraj gölüne giren Suriyeli kardeşler hayatını kaybetti
İşte Almanlar'ın sırrı. Okuyunca şaşıracaksınız Spor
İşte Almanlar'ın sırrı. Okuyunca şaşıracaksınız
Bodrum’da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü Yerel Haberler
Bodrum’da isale hattı patladı; otomobil oluşan çukura düştü