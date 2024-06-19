Büyükekşi sanki parasını cebinden vermiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hava attı

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

Ay Yıldızlılar, bu galibiyetle turnuvaya 3 puanla başladı.

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, dün 50 yaşına girdi.

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Vincenzo Montella, galibiyet sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Montella'nın doğum günü olduğunu ifade ederken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise 'Montella'ya saat hediye ettik başkanım' ifadelerini kullandı.

Daha sonrasında ise Büyükekşi, 'Saat uğurlu geldi' diyerek gülümsedi.

BÜYÜKEKŞİ'NİN HAVASINI ATTIĞI SAATİN DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Tahir Kum, Büyükekşi'nin havasını attığı saatin fiyatını açıkladı.

Saatin markasının Rolex olduğunu açıklayan Tahir Kum, ödenen paranın 770 bin TL olduğunu vurguladı.

Ayrıca saatin arkasında Montella yazdığı da ifade edildi.

Tahir Kum son olarak, ''Para TFF’nin kasasından çıkıyor havasını Büyükekşi atıyor'' notunu düştü.