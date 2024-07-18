Büyükekşi sıkışınca tuvalete kaçtı

TFF Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçimi Ankara’daki JW Marriott Hotel’de devam ediyor.

Genel Kurul’da bütçe tasarısı görüşüldüğü sırada kürsüye çıkıp konuşma yapan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile yerinden kalkıp tuvalete giden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

İşte o diyalog:

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Kaçma başkanım, gel buraya!"

Mehmet Büyükekşi: "Lavaboya gidiyorum."

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Şimdi mi aklına geldi?"

Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Yaklaşık 100 tane delegemizle biz asla TFF başkanını istemiyoruz, kesinlikle gitmesini istiyoruz dediler. Bu imzayla gitmesin, seçim olacak aday olmayacak, aday olursa da oy vermeyeceğiz diyerek her türlü yemini ettiler. Nasıl yemin ettiklerini söylememe gerek yok. Adam olana o yeminler yeterli."

Sarıalioğlu'nun "adam olana o yeminler yeterli" demesi üzerine araya giren Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan sözünü geri aldırdı.